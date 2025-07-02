Куртуа о клубном ЧМ: «Те, кто разбирается в футболе, никогда не сомневались в уровне турнира. Не стоит верить четырем мнениям из соцсетей, что он дерьмовый»
Тибо Куртуа не согласен с критиками клубного ЧМ.
Вратарь «Реала» высоко оценил уровень турнира после победы над «Ювентусом» (1:0) в 1/8 финала.
«Те, кто разбирается в футболе, никогда не сомневались в уровне турнира. Не стоит верить четырем мнениям из соцсетей, что он дерьмовый. Это ошибка.
Люди, которые разбираются в футболе, знают, что бразильские команды хороши, что «Аль-Хиляль» – отличная команда, что «Монтеррей» сегодня легко может обыграть «Боруссию» (Куртуа говорил до матча, завершившегося со счетом 2:1 в пользу клуба из Дортмунда – Спортс). Речь не идет о том, что европейские команды просто лучше.
Уровень турнира высок, и каждый матч это показывает. Я думаю, что будет еще много хороших игр», – сказал Куртуа.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Marca
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