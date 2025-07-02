Куртуа о клубном ЧМ: «Те, кто разбирается в футболе, никогда не сомневались в уровне турнира. Не стоит верить четырем мнениям из соцсетей, что он дерьмовый»

Тибо Куртуа не согласен с критиками клубного ЧМ.

Вратарь «Реала » высоко оценил уровень турнира после победы над «Ювентусом » (1:0) в 1/8 финала.

«Те, кто разбирается в футболе, никогда не сомневались в уровне турнира. Не стоит верить четырем мнениям из соцсетей, что он дерьмовый. Это ошибка.

Люди, которые разбираются в футболе, знают, что бразильские команды хороши, что «Аль-Хиляль» – отличная команда, что «Монтеррей » сегодня легко может обыграть «Боруссию» (Куртуа говорил до матча, завершившегося со счетом 2:1 в пользу клуба из Дортмунда – Спортс). Речь не идет о том, что европейские команды просто лучше.

Уровень турнира высок, и каждый матч это показывает. Я думаю, что будет еще много хороших игр», – сказал Куртуа .