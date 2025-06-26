RFEF уволила всех руководителей технического комитета судей

Руководители испанского судейства уволены.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отправила в отставку все руководство технического комитета судей (CTA), сообщает El Partidazo de COPE.

В число уволенных вошли президент CTA Луис Медина Канталехо, его заместитель Антонио Рубинос Перес, глава отдела ВАР Карлос Клос Гомес, а также три вице-президента комитета.

Имена новых менеджеров будут объявлены на следующей неделе.