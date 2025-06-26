RFEF уволила всех руководителей технического комитета судей
Руководители испанского судейства уволены.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отправила в отставку все руководство технического комитета судей (CTA), сообщает El Partidazo de COPE.
В число уволенных вошли президент CTA Луис Медина Канталехо, его заместитель Антонио Рубинос Перес, глава отдела ВАР Карлос Клос Гомес, а также три вице-президента комитета.
Имена новых менеджеров будут объявлены на следующей неделе.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
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