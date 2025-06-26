26

RFEF уволила всех руководителей технического комитета судей

Руководители испанского судейства уволены.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отправила в отставку все руководство технического комитета судей (CTA), сообщает El Partidazo de COPE.

В число уволенных вошли президент CTA Луис Медина Канталехо, его заместитель Антонио Рубинос Перес, глава отдела ВАР Карлос Клос Гомес, а также три вице-президента комитета. 

Имена новых менеджеров будут объявлены на следующей неделе.

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?4898 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
Федерация футбола Испании
logoЛа Лига
logoсудьи
Карлос Клос Гомес
Луис Медина Канталехо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мбаппе подал в суд на «ПСЖ» из-за «психологического давления и принуждения к подписанию контракта в 2023-м»
6337 минут назад
Фанаты «Торпедо» обратились к Собянину: «Просим вас вмешаться, защитить честное имя клуба и вернуть достойное место в спортивной и общественной жизни Москвы»
4338 минут назад
«Арсенал» и Льюис-Скелли продлили контракт до 2030 года
553 минуты назад
Керкез о переходе в «Ливерпуль»: «Для меня честь выступать за один из крупнейших клубов мира, самый большой клуб Англии. Собираюсь выложиться полностью, чтобы выиграть трофеи»
959 минут назад
«Ливерпуль» купил Керкеза у «Борнмута» за 40 млн фунтов, контракт левого защитника – на 5 лет
35сегодня, 11:05Фото
Болельщики «Барселоны» делают всех в фишках. Фаны других клубов, подключайтесь!
сегодня, 11:00Тесты и игры
Гендиректор «Локо» о выплате долга «Мариуполю»: «Мы перечислили деньги немецким посредникам, куда указала ФИФА»
9сегодня, 10:59
Винисиус еще не подписал новый контракт с «Реалом», остаются нерешенные вопросы (Хосеп Педрероль)
31сегодня, 10:51
Более 6 млн зрителей посетили матчи в России в этом сезоне, заявил Дюков: «Это самое высокое значение за последние 6 сезонов. Планируем выйти на 7 млн»
21сегодня, 10:41
Кепа прошел медосмотр в «Арсенале» перед трансфером из «Челси»
6сегодня, 10:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» отдаст Эмерсона в аренду «Бетису» с опцией выкупа
1 минуту назад
«С Федуном у «Спартака» было бы больше шансов выигрывать трофеи. У него была страсть и безграничная любовь к футболу». Камоцци об экс‑владельце красно-белых
414 минут назад
Хавбек «Сан Паулу» за слова «умирающий от голода венесуэлец» в адрес соперника оштрафован на 15 000 долларов. Бобадилье грозит уголовное дело за расизм
219 минут назад
Родри о «Золотом мяче»: «Я всегда превозношу испанских игроков: Педри провел потрясающий сезон, Ямаль тоже. Не знаю, кто выиграет, посмотрим»
520 минут назад
Генсек РФС о «Торпедо»: «Поступок руководителей катастрофический, если суд арестовал – основания есть. Стабильность с составом участников РПЛ должна наступить как минимум за 7 дней до старта»
254 минуты назад
Центр по подготовке сборных России откроется в Москве в 2027 году
1сегодня, 10:35
Эдерсон опроверг возможный уход из «Ман Сити»: «99% новостей – фэйковые. Мое будущее здесь»
4сегодня, 09:58
«Тоттенхэм» показал черную выездную форму на сезон-2025/26
6сегодня, 09:40Фото
Батраков о переходе в европейский клуб: «Надо, чтобы все факторы сошлись. Где-то, может, есть интерес, но я сейчас буду стараться оправдывать доверие «Локо»
3сегодня, 09:39
«Химки» и «Знамя Труда» исключены из членов РФС, «Динамо» Махачкала – принято
8сегодня, 09:31