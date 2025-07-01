«Спартак» отдаст Зиньковского в аренду в «Сочи» на сезон (Иван Карпов)
«Спартак» вновь отдаст Антона Зиньковского в аренду.
Предстоящий сезон 29-летний вингер проведет в «Сочи», сообщает инсайдер Иван Карпов.
Во второй половине прошлого сезона Зиньковский выступал на правах аренды за «Крылья Советов», отметившись в 11 матчах РПЛ за самарцев одной голевой передачей.
Всего в 24 играх прошлого сезона во всех турнирах на его счету 4 ассиста.
Контракт Зиньковского с красно-белыми рассчитан до июня 2027 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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