«Спартак» отдаст Зиньковского в аренду в «Сочи» на сезон (Иван Карпов)

«Спартак» вновь отдаст Антона Зиньковского в аренду.

Предстоящий сезон 29-летний вингер проведет в «Сочи », сообщает инсайдер Иван Карпов.

Во второй половине прошлого сезона Зиньковский выступал на правах аренды за «Крылья Советов», отметившись в 11 матчах РПЛ за самарцев одной голевой передачей.

Всего в 24 играх прошлого сезона во всех турнирах на его счету 4 ассиста.

Контракт Зиньковского с красно-белыми рассчитан до июня 2027 года.