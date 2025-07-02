Врач ЦСКА об интенсивном футболе Челестини: «Команда точно будет выдерживать. Нет оснований думать, что будет иначе»

Врач ЦСКА высказался об интенсивном футболе команды при Фабио Челестини.

Во вторник московский клуб дома обыграл «Партизан » (3:1) в матче BetBoom Братского кубка.

49-летний швейцарский специалист возглавил армейцев после ухода Марко Николича .

«Команда точно будет выдерживать интенсивный футбол Фабио Челестини .

Пока было всего десять тренировок, но нет оснований думать, что будет иначе», – сказал руководитель медицинского департамента армейцев Эдуард Безуглов .