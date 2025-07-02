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Гендиректор «Ювентуса» о 0:1 с «Реалом»: «Большое разочарование, мы могли пройти дальше. Нужно научиться побеждать, наша цель – улучшить команду»

Гендиректор «Ювентуса» разочарован поражением от «Реала».

Туринцы уступили в матче 1/8 финала КЧМ «Реалу» со счетом 0:1. 

– Мы испытываем большое разочарование, потому что надеялись пройти дальше, и мы показали, что могли бы это сделать. Это также станет для нас серьезным уроком – в том числе в работе с тренером. Думаю, со временем мы будем больше думать о том, чему смогли научиться, но сейчас преобладает чувство разочарования.

Где «Ювентусу» нужно усилиться на трансферном рынке?

– Первое, что нужно было сделать, – это проанализировать команду. Я считаю, что у нас есть очень сильная основа из игроков. Нам нужно научиться побеждать – думаю, именно это будет нашей главной задачей, и для меня, и для тренера в ближайшие месяцы.

Наша цель – улучшить команду, и мы будем стремиться делать это в каждом трансферном окне. Игроки – как те, что уже здесь, так и те, кто придет, – должны понимать, что они способны побеждать, что у них есть для этого все качества.

У вас есть послание для Влаховича?

– Нет, сейчас не время говорить об отдельных игроках. Мы должны работать с командой, переварить разочарование от этого поражения. Мы должны быть одержимы желанием становиться лучше – каждый день. Через двадцать дней начнется новый сезон, и мы будем работать над тем, чтобы улучшить команду, – сказал генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли в эфире Canale 5. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Tutto Mercato
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