  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Судья Карасев о сезоне: «Мой самый неудачный в карьере в РПЛ. Травмы, ошибка, пропускаю, такой снежный ком. За критикой особо не слежу, сам понимаю, что ошибся»
0

Судья Карасев о сезоне: «Мой самый неудачный в карьере в РПЛ. Травмы, ошибка, пропускаю, такой снежный ком. За критикой особо не слежу, сам понимаю, что ошибся»

Судья Сергей Карасев считает минувший сезон Мир РПЛ худшим в своей карьере.

«Оцениваю сезон как неудачный для себя. Пожалуй, самый неудачный мой сезон в карьере в РПЛ. Я бы не хотел говорить о причинах, это мое личное мнение. Были травмы мышечные, два раза с игр снимался.

Потом вроде вышел, допустил ошибку, психология включается. Травмы, ошибка, пропускаю, такой снежный ком. Не попал в ритм, нужно было два-три правильных решения, вкатился бы, но не получилось.

Я критику не то чтобы не читаю, просто особо не слежу и не смотрю. Особенно после неудачных решений лучше отключиться. Но я-то сам понимаю, что ошибся. Здесь ошибся, через два тура не доработал, не так увидел. Я себя всегда объективно оцениваю, по голове себя не глажу, поэтому сезон неудачный», – сказал Карасев

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?9441 голос
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoсудьи
logoтравмы
logoСергей Карасев
logoпремьер-лига Россия
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Федотов о Безбородове вне РПЛ: «Если это смена поколений, то и Карасева надо убирать. В прошедшем сезоне не хватало арбитров высокого уровня – это потеря»
626 июня, 18:52
Степашин о судействе в РПЛ: «Неизвестно, кто стал бы чемпионом, поставь Карасев пенальти с «Краснодаром». ВАР по 6-7 минут смотрят и допускают ошибки. ИИ – лучший выход, может быть»
6924 июня, 11:44
Сергей Карасев: «Я не подтвердил свой уровень в этом году. Все началось с игры «Динамо» – «Краснодар», я ошибся. Весной в нескольких матчах решения не удались»
7716 июня, 17:00
Карасев об РПЛ: «Один из самых интересных чемпионатов. Во многих лигах чемпионы определяются намного заранее, а у нас до последнего тура непонятно»
1316 июня, 13:34
Главные новости
Заболотный перешел в «Спартак», Ротенберг в «Динамо», «Реал» в 1/4 КЧМ, Бублик проиграл в 1-м круге «Уимблдона», Гилджес-Александер – самый дорогой в истории НБА, Юран в Турции и другие новости
246 минут назад
«Реал» сыграет с «Дортмундом» в матче 1/4 финала клубного ЧМ
19сегодня, 03:05
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Реал» прошел «Ювентус», «Боруссия» обыграла «Монтеррей»
2125сегодня, 03:00
Хаби Алонсо: «Нужно уметь биться, это в ДНК «Реала» – стиснуть зубы, делать то, что требуется. И с «Ювентусом» мы это сделали. Растем от матча к матчу»
21вчера, 22:59
«Спартак» сделал новое предложение по Сергееву, почти идентичное предыдущему. Возможно, красно-белые затягивают переход форварда «Крыльев» в «Динамо» («СЭ»)
38вчера, 22:51
ЦСКА закроет сделку по хавбеку «Сан-Паулу» Алвесу на этой неделе. Бразильца купят за 6 млн евро
11вчера, 22:35
Тудор про 0:1 с «Реалом»: «Игроки «Ювентуса» отдали все силы, 10 из них просили о замене в конце матча. Мы сделали что могли в играх против топ-команд»
13вчера, 22:19
Жиру перешел в «Лилль». Лучший бомбардир сборной Франции подписал контракт на год
13вчера, 22:02Фото
Алонсо про 1:0 с «Ювентусом»: «Реал» доволен игрой и выходом в следующий раунд КЧМ. Гонсало Гарсия великолепен, у него есть инстинкты настоящего форварда»
9вчера, 21:53
Болельщики «Реала» делают всех в фишках. Фаны других клубов, подключайтесь!
вчера, 21:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов об игре ЦСКА при Челестини после 3:1 с «Партизаном»: «Главное отличие – тотальный прессинг с первых минут. Будет интересный футбол, если его доведут до автоматизма»
1 минуту назад
Глава Ла Лиги Тебас о клубном ЧМ: «Сделаю все возможное, чтобы этот турнир больше никогда не проводился»
331 минуту назад
Джоб Беллингем из-за перебора желтых карточек пропустит матч против «Реала», за который играет его брат Джуд
3сегодня, 03:30
«Боруссия» Дортмунд победила «Монтеррей» (2:1) и вышла в 1/4 финала клубного ЧМ. Гирасси сделал дубль
9сегодня, 03:05
Масалитин о переименовании стадиона ЦСКА в честь Акинфеева: «Может, заслуживает, но при жизни не надо. Гинер? А какое отношение к ЦСКА он имеет? Это Центральный спортивный клуб армии»
17вчера, 22:43
Панченко о банкротстве «Химок»: «Зачем злорадствовать? Мы все живем в одной стране. Клуб достойно закончил сезон, в РПЛ остался по спортивному принципу»
3вчера, 22:08
Хавьер Тебас: «Барса» не может зарегистрировать Уильямса на сегодняшний день»
4вчера, 21:53
«Наполи» предложил 28 млн евро за Бекему. «Болонья» просит 30 млн за защитника
1вчера, 21:44
Гарсия после 1:0 с «Юве»: «Забить в футболке «Реаал» – счастье. Сравнения с Раулем – огромная честь, я многому у него научился»
4вчера, 21:41
«Фиорентина» арендовала у «Ниццы» защитника Вити с опцией выкупа
вчера, 21:30Фото