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Карасев об РПЛ: «Один из самых интересных чемпионатов. Во многих лигах чемпионы определяются намного заранее, а у нас до последнего тура непонятно»

Сергей Карасев назвал Мир РПЛ одной из самых интересных лиг мира.

– С судейской точки зрения наш чемпионат стал сложнее?

– Абсолютно точно, что стал сложнее. Все говорят об уровне и качестве футбола, но насколько напряженными стали чемпионаты. Один краше другого, в плане давления и напряжения – для всех: судей, игроков, тренеров.

Наш чемпионат – один из самых интересных. Во многих лигах чемпионы и те, кто вылетают, определяются намного заранее, а у нас до последнего тура непонятно, чем закончится, – сказал арбитр ФИФА.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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