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Экс-судья Федотов о Безбородове вне РПЛ: «Если это смена поколений, то и Карасева надо убирать. В прошедшем сезоне не хватало арбитров высокого уровня – это потеря»

Игорь Федотов отреагировал на неназначение Владислава Безбородова на матчи РПЛ.

Ранее сообщалось, что 52-летний арбитр не будет работать в Мир РПЛ в следующем сезоне.

Напомним, Безбородов был отстранен до конца прошедшего сезона за нарушение Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС. Осенью 2024 года стало известно, что пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» комментировал посты в телеграм-канале «Але, рэф!»: «Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».

В январе стало известно, что РФС ведет расследование в отношении Безбородова и Евгения Турбина, проверяя причастность рефери к «незаконным делам».

– Это потеря для РПЛ или логичная смена поколений?

– Если это смена поколений, то и Карасева надо убирать. Это потеря. Если говорить о прошедшем сезоне и том отрезке чемпионата, в который Безбородов не работал, его потеря ощущалась. У департамента не хватало арбитров высокого уровня.

Если говорить о будущем – да, возраст, да, осталось год, максимум – два, потому что футбол становится быстрее. Для меня, как, допустим, для руководителя, это была бы потеря человека, на которого я бы мог рассчитывать в самых сложных ситуациях. Что на самом деле там произошло, известно лишь департаменту судейства и самому Безбородову, – сказал бывший арбитр РПЛ Федотов.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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