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Тюкавин о видеоиграх: «Завязал, я особо и не любил играть, не тянет ни в CS, ни в приставку. Играли на сборах в Турции, но так особо не интересно»

Константин Тюкавин рассказал о своем отношении к видеоиграм.

Что с CS происходит вообще?

– Завязал. 

Да ладно?

– Ну, не то что завязал, я особо никогда не любил играть. Мы играли на сборах в Турции. Не знаю, мне как-то не особо интересно. Бывает, если там провести время как-то...

Ну это больше с командой, один так не сядешь?

– Да, один точно нет. Я покупал ноутбук в то время, когда мы играли, у меня были наушники, но я давно уже не играл. 

Офигеть, и не тянет?

– Вообще нет.

Условно, если ты вечером будешь садиться [поиграть], Алена может тебе сказать, типа, чувак, я весь день с Теоной, может, чуть время проведешь...

– Конечно, может, но не из-за этого, а просто меня самого не тянет ни в CS поиграть, ни в приставку.

А смотришь сейчас турнир по CS?

– Нет, я вообще не понимаю, как вы это смотрите, что там интересного, как туда флешку кинуть?

Ну, по стрельбе, как команда играет, они же там придумывают новые страты, подсадки, карты же меняются периодически. Когда CS2 вышла, я особо в нее перестал играть. Я на Доту же перешел, мы сейчас играли весь сезон. Залог успеха «Краснодара», кстати. Сперцян, Кривой (Кривцов – Спортс’‘), мы на выезде все туры играли на заезде. Когда игра вечером, еще в день игры.

– Ну, я как-то вообще мимо, – сказал нападающий «Динамо» в подкасте Федора Смолова на ютуб-канале Smol Talk.  

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ютуб-канал Smol Talk
logoКонстантин Тюкавин
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoЭдуард Сперцян
logoDota 2
logoФедор Смолов
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