Глава РПЛ Алаев: «Вопрос о расширении до 18 команд сейчас неактуален. Вообще»

Александр Алаев заявил, что вопрос расширения Мир РПЛ до 18 клубов неактуален.

На данный момент в Премьер-лиге выступают 16 команд.

«Вопрос о расширении до 18 команд сейчас неактуален. Вообще», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.