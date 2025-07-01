Глава РПЛ Алаев: «Вопрос о расширении до 18 команд сейчас неактуален. Вообще»
Александр Алаев заявил, что вопрос расширения Мир РПЛ до 18 клубов неактуален.
На данный момент в Премьер-лиге выступают 16 команд.
«Вопрос о расширении до 18 команд сейчас неактуален. Вообще», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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