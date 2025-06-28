Хабиб Диарра перейдет в «Сандерленд» из «Страсбура» за 35,5 млн евро с учетом бонусов. Хавбек набрал 4+5 в прошлом сезоне Лиги 1

Хабиб Диарра продолжит карьеру в АПЛ.

«Сандерленд » согласовал со «Страсбуром » сделку по переходу 21-летнего центрального полузащитника.

Английский клуб выплатит 35,5 миллиона евро с учетом бонусов за сенегальского футболиста.

В прошлом сезоне Хабиб Диарра провел 30 матчей в Лиге 1, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

В предстоящем сезоне «Сандерленд» выступит АПЛ , вернувшись в лигу из Чемпионшипа.