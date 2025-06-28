Хабиб Диарра перейдет в «Сандерленд» из «Страсбура» за 35,5 млн евро с учетом бонусов. Хавбек набрал 4+5 в прошлом сезоне Лиги 1
Хабиб Диарра продолжит карьеру в АПЛ.
«Сандерленд» согласовал со «Страсбуром» сделку по переходу 21-летнего центрального полузащитника.
Английский клуб выплатит 35,5 миллиона евро с учетом бонусов за сенегальского футболиста.
В прошлом сезоне Хабиб Диарра провел 30 матчей в Лиге 1, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
В предстоящем сезоне «Сандерленд» выступит АПЛ, вернувшись в лигу из Чемпионшипа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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