Баджо не считает себя легендой уровня Пеле и Марадоны: «Трудно увидеть себя среди них, я никогда так не чувствовал. Я один из миллиардов людей, мне повезло играть в футбол и делать то, что я люблю»
Роберто Баджо не считает себя иконой футбола наравне с Пеле и Диего Марадоной.
«Спасибо, но я этого не вижу.
Я не знаю, что вам сказать. Трудно увидеть себя среди них. Я никогда так не чувствовал.
Я всегда чувствовал себя одним из миллиардов людей, ходящих по этой земле. Мне повезло играть в футбол и делать то, что я люблю. Но я не чувствую себя таким же, как они», – заявил Баджо.
Ранее экс-игрок сборной Италии, «Ювентуса» и «Милана» встретился с Лионелем Месси на клубном чемпионате мира в США. Форвард «Интер Майами» выложил фотографию с Баджо и подаренной им футболкой в соцсетях, назвав его «легендой футбола».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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