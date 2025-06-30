Баджо не считает себя легендой уровня Пеле и Марадоны: «Трудно увидеть себя среди них, я никогда так не чувствовал. Я один из миллиардов людей, мне повезло играть в футбол и делать то, что я люблю»

Роберто Баджо не считает себя иконой футбола наравне с Пеле и Диего Марадоной.

«Спасибо, но я этого не вижу.

Я не знаю, что вам сказать. Трудно увидеть себя среди них. Я никогда так не чувствовал.

Я всегда чувствовал себя одним из миллиардов людей, ходящих по этой земле. Мне повезло играть в футбол и делать то, что я люблю. Но я не чувствую себя таким же, как они», – заявил Баджо .

Ранее экс-игрок сборной Италии, «Ювентуса » и «Милана » встретился с Лионелем Месси на клубном чемпионате мира в США. Форвард «Интер Майами » выложил фотографию с Баджо и подаренной им футболкой в соцсетях, назвав его «легендой футбола».