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Индзаги о победе над «Сити»: «Аль-Хилаль» сыграл великолепно – знали, что придется подняться на Эверест без кислорода. Пеп – лучший тренер в мире»

Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Манчестер Сити».

«Аль-Хилаль» обыграл английскую команду (4:3 в дополнительное время) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Ключ к такому результату – это футболисты. Они вложили душу в этот матч.

Нам требовалось сделать что-то экстраординарное, потому что мы понимали, насколько хорош «Манчестер Сити».

Мы знали, что нам придется подняться на Эверест без кислорода. Мы сыграли великолепно.

Пеп Гвардиола – лучший тренер в мире, но мы показали лучшее, на что способны, и заслужили этот результат», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля» Симоне Индзаги.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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