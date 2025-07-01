Индзаги о победе над «Сити»: «Аль-Хилаль» сыграл великолепно – знали, что придется подняться на Эверест без кислорода. Пеп – лучший тренер в мире»

Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Манчестер Сити».

«Аль-Хилаль» обыграл английскую команду (4:3 в дополнительное время) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Ключ к такому результату – это футболисты. Они вложили душу в этот матч.

Нам требовалось сделать что-то экстраординарное, потому что мы понимали, насколько хорош «Манчестер Сити ».

Мы знали, что нам придется подняться на Эверест без кислорода. Мы сыграли великолепно.

Пеп Гвардиола – лучший тренер в мире, но мы показали лучшее, на что способны, и заслужили этот результат», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля » Симоне Индзаги .