Индзаги о победе над «Сити»: «Аль-Хилаль» сыграл великолепно – знали, что придется подняться на Эверест без кислорода. Пеп – лучший тренер в мире»
Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Манчестер Сити».
«Аль-Хилаль» обыграл английскую команду (4:3 в дополнительное время) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.
«Ключ к такому результату – это футболисты. Они вложили душу в этот матч.
Нам требовалось сделать что-то экстраординарное, потому что мы понимали, насколько хорош «Манчестер Сити».
Мы знали, что нам придется подняться на Эверест без кислорода. Мы сыграли великолепно.
Пеп Гвардиола – лучший тренер в мире, но мы показали лучшее, на что способны, и заслужили этот результат», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля» Симоне Индзаги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости