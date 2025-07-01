Бернарду о поражении: «Аль-Хилаль» – хорошая команда, заслужили победу. «Ман Сити» не хватало концентрации и организации – мы забили 3 гола, но могли 5-6»

Бернарду Силва оценил поражение от «Аль-Хилаля».

Английская команда проиграла 3:4 в дополнительное время в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Нашей команды не хватало немного концентрации и организации, когда мы теряли контроль над мячом. Мы забили три гола, но могли забить пять-шесть мячей.

Когда мы позволяем соперникам так убегать в контратаки, то это доставляет много проблем. Этот матч – тому пример.

Мы сильно разочарованы, потому что хотели добиться большего, хотели выйти в четвертьфинал, у нас было много амбиций, но таков футбол. Соперник был хорош.

Мы не контролировали некоторые ситуации, в которых должны были сыграть лучше.

Но поздравляю соперника – хорошая команда, создали нам много проблем, и они заслужили победу», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.