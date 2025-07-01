«Аль-Хилаль» – первый азиатский клуб, обыгравший европейскую команду в официальных турнирах – 4:3 с «Сити» на КЧМ. Прервалась серия из 20 матчей без побед
Азиатская команда впервые обыграла европейскую в официальных турнирах.
Саудовский «Аль-Хилаль» победил «Ман Сити» в матче 1/8 финала клубного ЧМ (4:3).
«Аль-Хиляль» стал первым азиатским клубом, одержавшим победу над европейской командой в официальном турнире.
Из 20 предыдущих встреч между европейскими и азиатскими клубами 18 завершились победами европейцев, еще 2 – вничью.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: IFFHS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости