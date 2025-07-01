Киву об «Интере» и вылете с КЧМ: «Я всегда вижу стакан наполовину полным, иначе начинает болеть голова. Эти три недели дали возможность познакомиться с командой»

Кристиан Киву поделился мыслями о первых матчах во главе «Интера» .

Миланский клуб вылетел из клубного ЧМ, уступив «Флуминенсе » в 1/8 финала со счетом 0:2.

– Удалось ли извлечь какие-то положительные моменты из четырех матчей в «Интере»?

– Я извлек из этих трех недель то, что они дали мне возможность познакомиться с командой. Я узнал ее сильные и слабые стороны, характеры и настрой ребят, которым после тяжелого сезона пришлось выжимать из себя все до последней капли.

Я всегда вижу стакан наполовину полным, иначе начинает болеть голова. Так что давайте опираться на эти три недели и строить планы на следующий сезон, – сказал главный тренер «Интера» в интервью Sport Mediaset.