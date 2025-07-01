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«Аль-Хилаль» вышел в 1/4 финала КЧМ, «Интер» – нет. Индзаги покинул миланцев и возглавил саудовский клуб в начале июня

«Аль-Хилаль» под руководством Симоне Индзаги вышел в 1/4 финала клубного ЧМ.

Сегодня саудовцы одолели в 1/8 финала «Манчестер Сити» (4:3 доп. вр.) и сыграют на следующей стадии с «Флуминенсе», который в понедельник победил «Интер» (2:0).

Примечательно, что Индзаги возглавил «Аль-Хилаль» лишь в начале июня. До этого итальянец в течение 4 лет тренировал «нерадзурри», которые в финале Лиги чемпионов-2025 проиграли «ПСЖ» (0:5), а в Серии А финишировали вторыми.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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