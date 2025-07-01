Дюков о матче Россия — США: «Возможно, но вряд ли в этом году. На уровне юношеских сборных вероятность выше»
Александр Дюков оценил вероятность товарищеского матча между сборными России и США.
«Это теоретически возможно, но вряд ли в этом году. Сборная США уже определилась с ближайшими соперниками.
На уровне юношеских сборных вероятность сыграть выше», — сказал президент РФС.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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