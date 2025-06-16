Зиньковский интересен «Пари НН». Переговорам может помешать зарплата вингера «Спартака» в 600 тысяч евро (Metaratings)
Антон Зиньковский интересен «Пари НН».
По информации Metaratings, переговоры нижегородского клуба с вингером «Спартака» может осложнить зарплата игрока, составляющая 600 тысяч евро в год.
Также сообщается об интересе к Зиньковскому со стороны «Крыльев Советов», в составе которых вингер выступал на правах аренды во второй половине минувшего сезона. Ранее появлялась информация, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович не рассчитывает на футболиста в предстоящем сезоне.
В минувшем сезоне Зиньковский провел 18 матчей в Мир РПЛ. Его подробную статистику можно изучить здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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