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Зиньковский интересен «Пари НН». Переговорам может помешать зарплата вингера «Спартака» в 600 тысяч евро (Metaratings)

Антон Зиньковский интересен «Пари НН».

По информации Metaratings, переговоры нижегородского клуба с вингером «Спартака» может осложнить зарплата игрока, составляющая 600 тысяч евро в год.

Также сообщается об интересе к Зиньковскому со стороны «Крыльев Советов», в составе которых вингер выступал на правах аренды во второй половине минувшего сезона. Ранее появлялась информация, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович не рассчитывает на футболиста в предстоящем сезоне.

В минувшем сезоне Зиньковский провел 18 матчей в Мир РПЛ. Его подробную статистику можно изучить здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoПари НН
logoАнтон Зиньковский
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
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