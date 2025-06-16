Зиньковский интересен «Пари НН». Переговорам может помешать зарплата вингера «Спартака» в 600 тысяч евро (Metaratings)

Антон Зиньковский интересен «Пари НН».

По информации Metaratings, переговоры нижегородского клуба с вингером «Спартака» может осложнить зарплата игрока, составляющая 600 тысяч евро в год.

Также сообщается об интересе к Зиньковскому со стороны «Крыльев Советов », в составе которых вингер выступал на правах аренды во второй половине минувшего сезона. Ранее появлялась информация, что главный тренер «Спартака » Деян Станкович не рассчитывает на футболиста в предстоящем сезоне.

В минувшем сезоне Зиньковский провел 18 матчей в Мир РПЛ. Его подробную статистику можно изучить здесь .