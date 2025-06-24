Пономарев о том, что ЦСКА продлил контракт с Гайичем: «Милан – один из лучших в РПЛ, а больше и играть некому. В России защитники совсем выродились – и центральные, и крайние»
Владимир Пономарев недоволен уровнем игры российских защитников.
– Правильное решение, в обороне он хорошо разбирается: читает игру, самоотверженно действует, внизу мяч отнять может. Очень правильная армейская позиция по этому вопросу, надо было Милана оставлять. А больше и играть‑то некому. Гайич сейчас один из лучших защитников в лиге.
– Русские ребята к нему близко не подбираются по уровню игры?
– Нет никого. В России совсем выродились и центральные защитники, и крайние. Так что ничего удивительного в этом нет. Сейчас клубам абсолютно все равно, кто будет играть в обороне, – сказал бывший игрок ЦСКА.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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