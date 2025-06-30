Вингер «Зенита» Энрике: «Москва большая, но все хорошо организовано. И очень чисто. После Бразилии видеть такое не совсем привычно»

Луис Энрике Андре впечатлен российскими городами.

– Вы уже несколько месяцев живете в Санкт‑Петербурге. Как обустроились?

– В бытовом плане адаптация, можно сказать, уже прошла. Мне очень нравится город. Был в самых разных местах Санкт‑Петербурга, и уже есть любимые.

И, конечно, очень помогло, что в «Зените » есть бразильские ребята. К любому могу подойти с любым вопросом, куда пойти, что посмотреть. В общем, собираюсь расширять свои знания о Санкт‑Петербурге.

– Какие впечатления о России в целом с учетом выездов, на которых уже побывали?

– Вторым городом, после Санкт‑Петербурга, который мне понравился, назову Москву. Она очень большая, но все очень хорошо организовано и структурировано. И очень чисто. После Бразилии видеть такое не совсем привычно. А мне как раз нравится, когда все выглядит так, как в Москве, – заявил вингер «Зенита».