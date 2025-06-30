Энрике о цели на сезон: «Забить 10-15 голов и отдать 10 передач. Хочу помочь «Зениту» быть лучшим на поле»
Луис Энрике поделился планами на результативность в предстоящем сезоне.
Накануне вингер «Зенита» сделал дубль в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» (3:0).
— Какие у тебя личные цели на сезон?
— Я планирую максимально выкладываться в матчах, стремиться быть лучшим. Хочу помочь своей команде быть лучшей на поле.
— Давай поставим цель. Сколько голов ты хочешь забить в этом сезоне?
— О, я хочу забить 10-15 голов. И отдать 10 голевых передач. Вот моя цель! – сказал бразилец.
В 14 матчах прошлого сезона во всех турнирах за петербургский клуб Энрике забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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