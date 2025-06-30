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Энрике о дубле «Црвене Звезде»: «Когда Пантера на поле, она голодна до голов. «Зенит» показал качественный футбол»

Луис Энрике высказался о дубле «Црвене Звезде».

«Зенит» разгромил белградский клуб со счетом 3:0. 

– Луис, поздравляем с дублем и победой! Пантера почувствовала голод? 

– Да-да, так и есть! Я очень рад, что забил дважды, еще сильнее рад, что команда одержала победу. Мы начали подготовку к сезону с максимальной концентрацией, голодные до успеха. Лично я в каждом матче, неважно, товарищеском или официальном, хочу оставлять на поле все силы, хочу делать все для этой команды, потому что в ней есть победный дух и дух единства. И всегда, когда Пантера появляется на газоне, она голодна до забитых мячей и голевых передач! 

Сегодняшний матч – первое серьезное испытание для команды на летних сборах. Какие ощущения оставила игра? 

– Отличные ощущения! Несмотря на счет, матч совсем не был простым, нам пришлось попотеть. Мы должны были не терять концентрацию с первой до последней минуты, и нам это удалось. Очень рад за всю команду – мы показали качественный футбол, в хорошем настроении начали подготовку к сезону, что самое главное, и теперь должны продолжать в том же духе. 

В чем главная причина такой крупной и уверенной победы «Зенита»? 

– В классной командной игре. Каждый вышел сегодня и сделал то, что должен был. Все добегали, прессинговали, комбинировали. Важно сохранить такой настрой на весь сезон! 

И последнее – мы сегодня играли в чужом городе, на чужом стадионе, и поболеть за «Зенит» собралось больше 30 тысяч человек. Как вам атмосфера на трибунах? 

– Во-первых, хочу выразить свое восхищение Сочи – красивейший город, у нас сегодня была возможность погулять рядом с отелем в горах, и меня очень впечатлило то, что я увидел. Во-вторых, огромное спасибо болельщикам «Зенита» – 30 тысяч человек собрались в городе, который находится в четырех часах пути на самолете от Петербурга, это что-то невероятное! Мы должны поблагодарить их всех за помощь – они поддерживали нас от стартового до финального свистка, – сказал вингер «Зенита». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
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