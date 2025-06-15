Луис Энрике о Жерсоне: «Он писал мне, спрашивал о «Зените». Я сказал, что у клуба отличная инфраструктура»

Луис Энрике рассказал, что Жерсон Сантос спрашивал его о «Зените».

Ранее сообщалось, что петербуржцы подпишут полузащитника «Фламенго » после клубного чемпионата мира, выплатив отступные в размере 25 млн евро.

«Он спрашивал меня о клубе. Я сказал, что там отличная инфраструктура. Он прислал мне сообщение и спросил, как дела в клубе. Я все ему рассказал, и он поблагодарил меня», – сказал вингер «Зенита » в интервью Cazé TV.