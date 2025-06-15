Луис Энрике о Жерсоне: «Он писал мне, спрашивал о «Зените». Я сказал, что у клуба отличная инфраструктура»
Луис Энрике рассказал, что Жерсон Сантос спрашивал его о «Зените».
Ранее сообщалось, что петербуржцы подпишут полузащитника «Фламенго» после клубного чемпионата мира, выплатив отступные в размере 25 млн евро.
«Он спрашивал меня о клубе. Я сказал, что там отличная инфраструктура. Он прислал мне сообщение и спросил, как дела в клубе. Я все ему рассказал, и он поблагодарил меня», – сказал вингер «Зенита» в интервью Cazé TV.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo Esporte
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