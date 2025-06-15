  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Луис Энрике о Жерсоне: «Он писал мне, спрашивал о «Зените». Я сказал, что у клуба отличная инфраструктура»
13

Луис Энрике о Жерсоне: «Он писал мне, спрашивал о «Зените». Я сказал, что у клуба отличная инфраструктура»

Луис Энрике рассказал, что Жерсон Сантос спрашивал его о «Зените».

Ранее сообщалось, что петербуржцы подпишут полузащитника «Фламенго» после клубного чемпионата мира, выплатив отступные в размере 25 млн евро.

«Он спрашивал меня о клубе. Я сказал, что там отличная инфраструктура. Он прислал мне сообщение и спросил, как дела в клубе. Я все ему рассказал, и он поблагодарил меня», – сказал вингер «Зенита» в интервью Cazé TV.

Чего добьется Карпин в «Динамо»?21081 голос
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo Esporte
logoЖерсон Сантос
logoвысшая лига Бразилия
logoЛуис Энрике Андре
logoФламенго
logoЗенит
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«ПСЖ» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 20:3. «Атлетико» разгромлен 4:0, «Интер» – 5:0
53 минуты назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Бавария» забила 10 голов «Окленду», «ПСЖ» разгромил «Атлетико», «Интер Майами» Месси и «Аль-Ахли» сыграли вничью
10216 минут назад
«ПСЖ» разгромил «Атлетико» – 4:0. Руис и Витинья забили с пасов Хвичи, Лангле удалили
636 минут назад
«ПСЖ» забил 105-й гол в 2025 году, обогнал «Барселону» и лидирует в топ-5 лиг
710 минут назад
Лангле удален на 78-й минуте игры «Атлетико» с «ПСЖ». Защитник получил вторую желтую за разговоры с судьей
417 минут назад
Винисиус про КЧМ: «Реал» хочет выиграть, потому что люди никогда не забывают первый турнир. Только этого трофея у нас нет»
120 минут назад
Дэвид просит 15 млн евро за подписание контракта и 5 млн в год «чистыми». Интерес «Ювентуса», «Интера» и «Наполи» к лучшему бомбардиру «Лилля» падает, но трансфер еще возможен
1435 минут назад
Игнатьев об уходе Николича из ЦСКА: «Взял и сбежал – не совсем этично. Отражает невысокий уровень иностранцев в РПЛ. Лидеры – россияне Семак и Мусаев, остальные не соответствуют»
1052 минуты назад
Зарема о «Спартаке»: «Ощущение, что Жданов с Малышевым – клептоманы, тащат с рынка весь ненужный шлак. Мевля, Толстый Вилли, Заболотный – кто следующий неликвид на вход?»
2757 минут назад
Карлос Алькарас: «Буду говорить с Трентом на испанском, если встречусь. Удивился, услышав его речь. Здорово, что он перешел в «Реал», он станет лучшим правым защитником мира»
5сегодня, 19:58
Ко всем новостям
Последние новости
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Германия победила Чехию, Англия и Словения не забили, Украина обыграла Финляндию
1414 минут назад
Березовский о Карпине: «Динамо» с ним будет бороться за чемпионство. Он зарекомендовал себя как сильный специалист»
421 минуту назад
Лахиялов о Карпине в «Динамо»: «Эта работа покажет, насколько он крут как тренер. Скептически отношусь к этому союзу, он будет недолгим и в скором времени завершится»
227 минут назад
«Галатасарай» проведет встречу с агентом Чалханоглу. Клуб пока не делал предложений «Интеру»
32 минуты назад
Судья отменил гол Альвареса «ПСЖ» после ВАР. Коке сфолил на Дуэ по ходу атаки «Атлетико»
532 минуты назадФото
Аршавин про Заболотного в «Спартаке»: «Он не кричал, что он против них и никогда не перейдет. Антон – воспитанник ЦСКА, но в других клубах больше играл»
141 минуту назад
Мусиала набрал 18 очков за хет-трик и заработанный пенальти с «Окленд Сити». У Мюллера и Олисе – по 17
42 минуты назадФэнтези
«Месси внес огромный вклад в популяризацию футбола, интерес только нарастает. А когда приедет «Реал», стадионы точно будут полные». Легкоатлетка Клишина о клубном ЧМ в США
149 минут назад
Терри о «Челси»: «Нам нужно еще несколько лет, чтобы снова бороться за АПЛ. Надо привлекать лучших игроков, но сейчас у нас нет парней калибра Дрогба, Азара»
455 минут назад
«Сельта» выкупила Мориба у «Лейпцига» за 6 млн евро. Контракт с экс-хавбеком «Барсы» – до 2029-го
сегодня, 19:46