Влахович не намерен уходить из «Юве» или продлевать контракт – форварду положено 12 млн евро в следующем сезоне. Клуб может вывести его из состава

«Ювентус» может вывести Душана Влаховича из состава, если он не согласится уйти.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, 25-летний форвард намерен отработать до конца текущий контракт, рассчитанный до 2026 года, а потом уйти свободным агентом и попытаться получить оклад на уровне нынешнего.

В договоре серба с «Юве» прописаны 7,5 млн евро с ежегодным ростом зарплаты, которая достигнет 12 млн в сезоне-2025/26.

Сообщается, что отношения между игроком и клубом напряженные, и Влахович не готов идти на уступки. Близкому кругу он признался, что этим летом не собирается никуда уходить. Душан уже отказался от предложения «Фенербахче », и других вариантов, которые бы его заинтересовали, пока нет.

Сохранение Влаховича может осложнить приход в команду Джонатана Дэвида и продление аренды Рандаля Коло-Муани . Утверждается, что если Влахович не пойдет на встречу, клуб может вывести игрока из заявки, как это было с Федерико Кьезой.