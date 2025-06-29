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Влахович не намерен уходить из «Юве» или продлевать контракт – форварду положено 12 млн евро в следующем сезоне. Клуб может вывести его из состава

«Ювентус» может вывести Душана Влаховича из состава, если он не согласится уйти.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, 25-летний форвард намерен отработать до конца текущий контракт, рассчитанный до 2026 года, а потом уйти свободным агентом и попытаться получить оклад на уровне нынешнего.

В договоре серба с «Юве» прописаны 7,5 млн евро с ежегодным ростом зарплаты, которая достигнет 12 млн в сезоне-2025/26.

Сообщается, что отношения между игроком и клубом напряженные, и Влахович не готов идти на уступки. Близкому кругу он признался, что этим летом не собирается никуда уходить. Душан уже отказался от предложения «Фенербахче», и других вариантов, которые бы его заинтересовали, пока нет.

Сохранение Влаховича может осложнить приход в команду Джонатана Дэвида и продление аренды Рандаля Коло-Муани. Утверждается, что если Влахович не пойдет на встречу, клуб может вывести игрока из заявки, как это было с Федерико Кьезой.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoЮвентус
logoФенербахче
logoвысшая лига Турция
logoсерия А Италия
logoДушан Влахович
logoРандаль Коло-Муани
logoДжонатан Дэвид
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