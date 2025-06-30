«Реал» не станет выкупать Паса этим летом – хавбек останется в «Комо» еще на год. В 2026-м мадридцы смогут подписать воспитанника за 9 млн евро

Нико Пас останется в Италии на ближайший сезон.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что после подписания Франко Мастантуоно «Реал » принял решение не выкупать у «Комо » своего воспитанника этим летом.

В 2026 году мадридцы будут иметь возможность приобрести Паса за 9 млн евро, в 2027-м – за 10 млн.

В 35 матчах в Серии А Нико сделал 8 результативных передач и забил 6 голов. Подробно со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .