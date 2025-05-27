«Реал» ведет переговоры о выкупе Паса у «Комо» за 8 млн евро. «Мадрид» хочет, чтобы Нико сыграл на КЧМ

«Реал» ведет переговоры о переходе Нико Паса.

Мадридский клуб намерен активировать опцию обратного выкупа футболиста у «Комо » за восемь миллионов евро.

Стороны ведут переговоры, но «Реал » хотел бы, чтобы атакующий полузащитник сыграл уже на клубном чемпионате мира.

В прошедшем сезоне Нико Пас провел 35 матчей в Серии А, забив 6 голов и сделав 8 результативных передач.