«Реал» ведет переговоры о выкупе Паса у «Комо» за 8 млн евро. «Мадрид» хочет, чтобы Нико сыграл на КЧМ
«Реал» ведет переговоры о переходе Нико Паса.
Мадридский клуб намерен активировать опцию обратного выкупа футболиста у «Комо» за восемь миллионов евро.
Стороны ведут переговоры, но «Реал» хотел бы, чтобы атакующий полузащитник сыграл уже на клубном чемпионате мира.
В прошедшем сезоне Нико Пас провел 35 матчей в Серии А, забив 6 голов и сделав 8 результативных передач.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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