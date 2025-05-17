«Реал» рассматривает обратный выкуп Паса из «Комо» за 8 млн евро. Клуб «в восторге» от прогресса хавбека
«Реал» думает вернуть Нико Паса.
Воспитанник мадридского клуба перешел в «Комо» прошлым летом за 6 млн евро. В текущем сезоне Серии А 20-летний полузащитник забил 6 голов и отдал 8 голевых передач в 33 матчах.
Как сообщает As, в «Реале» всерьез обсуждают возвращение игрока путем активации обратного выкупа за 8 миллионов евро.
Однако клуб не станет спешить, пока не решится приоритетный вопрос с подписанием крайних защитников и игрока в центр обороны.
Отмечается, что в «Реале» в восторге от прогресса Паса. В клубе его видят не только в роли «десятки», но и как разыгрывающего центрального полузащитника.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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