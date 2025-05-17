«Реал» рассматривает обратный выкуп Паса из «Комо» за 8 млн евро. Клуб «в восторге» от прогресса хавбека

«Реал» думает вернуть Нико Паса.

Воспитанник мадридского клуба перешел в «Комо » прошлым летом за 6 млн евро. В текущем сезоне Серии А 20-летний полузащитник забил 6 голов и отдал 8 голевых передач в 33 матчах.

Как сообщает As, в «Реале» всерьез обсуждают возвращение игрока путем активации обратного выкупа за 8 миллионов евро.

Однако клуб не станет спешить, пока не решится приоритетный вопрос с подписанием крайних защитников и игрока в центр обороны.

Отмечается, что в «Реале » в восторге от прогресса Паса . В клубе его видят не только в роли «десятки», но и как разыгрывающего центрального полузащитника.