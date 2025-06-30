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Фитнес-тренер Погба: «Тело Поля трансформировалось, пресс стал стальным – невероятный прогресс. В нем видны черты игрока, которого мы видели все эти годы – ему просто нужно время»

Фитнес-тренер Поля Погба доволен физическими кондициями футболиста.

На прошлой неделе полузащитник подписал двухлетний контракт с «Монако». Погба не играл с 2023 года из-за 18-месячной дисквалификации за допинг.

«Он добился невероятного прогресса. Его тело трансформировалось, он стал очень сильным, его пресс – стальным, это невероятно. Он вернул себе былую скорость и легкость в обращении с мячом. Постепенно я стал замечать в нем черты того игрока, за которым мы наблюдали по телевизору все эти годы. Он не играл два года, так что, должно быть, уже вернулся к повседневной жизни в команде и освоился в той среде, которую может предложить ему только профессиональный клуб.

Мы сделали все возможное, чтобы привести его в форму, но невозможно предоставить ему в партнеры двадцать топ-игроков. В такой обстановке ему будет легче вернуться на прежний уровень. Ему просто нужно время. Сколько – трудно сказать. Он будет работать, проверит свои силы в подготовительных матчах. Думаю, ему понадобится всего несколько недель после начала чемпионата. Легко ни в коем случае не будет, но он упорно трудился, и я не сомневаюсь, что он отдаст все свои силы, чтобы добиться успеха», – сказал Роджер Каибе Родригес в интервью L’Equipe.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Le10sport
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