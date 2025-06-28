Погба заплакал, подписывая контракт с «Монако». Хавбек не играл с 2023 года
Поль Погба не сдержал эмоций в момент подписания контракта с «Монако».
Полузащитник, не игравший с 2023 года, присоединился к монегаскам в качестве свободного агента. Договор рассчитан на два сезона.
В момент, когда 32-летнему хавбеку нужно было поставить подпись, он начал плакать.
Изображения: x.com/AS_Monaco
Погба – в «Монако». Почти 2 года не играл из-за допингового бана
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Монако»
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