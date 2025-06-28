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«Монако» объявил о переходе Погба. Контракт – до 2027 года

Поль Погба перешел в «Монако».

Клуб Лиги 1 объявил о подписании контракта с 32-летним полузащитником. Договор рассчитан на два года.

Хавбек присоединился к монегаскам в качестве свободного агента. Он покинул «Ювентус» в 2024 году после дисквалификации в связи с нарушением антидопинговых правил.

В последний раз Погба, ранее игравший также за «Манчестер Юнайтед», выходил на поле в сентябре 2023-го. Его статистику можно изучить здесь.

Фото: asmonaco.com

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Монако»
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