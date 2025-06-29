Карраскаль вернется в расположение «Динамо», сообщил Пивоваров: «Ожидаем прилет сегодня вечером. Серьезные дисциплинарные меры применены»

Хорхе Карраскаль возвращается в расположение «Динамо».

Об этом сообщил генеральный директор клуба Павел Пивоваров .

Напомним, Карраскаль не приехал на сборы бело-голубых после отпуска. Появлялась информация, что колумбийский полузащитник может перейти во «Фламенго».

«Карраскаль вылетел в Россию. Ожидаем прилет сегодня вечером. Серьезные дисциплинарные меры к нему применены», – сказал Пивоваров.