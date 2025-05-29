«Спартак» хочет продать Абену за 200-300 тысяч евро (Metaratings)

«Спартак» готов продать Миенти Абену дешевле 1 миллиона евро.

По информации Metaratings.ru, агенты предложили услуги 30-летнего защитника клубам из Восточной Европы.

Красно-белые хотят выручить 200-300 тысяч евро за продажу игрока.

В минувшем сезоне Мир РПЛ суринамец провел 7 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистику можно найти здесь .