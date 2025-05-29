«Спартак» хочет продать Абену за 200-300 тысяч евро (Metaratings)
«Спартак» готов продать Миенти Абену дешевле 1 миллиона евро.
По информации Metaratings.ru, агенты предложили услуги 30-летнего защитника клубам из Восточной Европы.
Красно-белые хотят выручить 200-300 тысяч евро за продажу игрока.
В минувшем сезоне Мир РПЛ суринамец провел 7 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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