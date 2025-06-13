Агент Сафонов допустил уход Абены и Мангаша из «Спартака»: «Отряд не заметит потери бойцов. В любой линии могут быть изменения, кроме вратарской»

Алексей Сафонов допустил уход Миенти Абены и Рикарду Мангаша из «Спартака».

«Кто-то еще покинет «Спартак », потому что иностранцев там перебор. Объективно, кто-то погоду не делает. У них в любой линии могут быть изменения, кроме вратарской.

Были разговоры, что уедет Угальде. Сколько он там матчей не забивал — 15? Когда Тюкавин матчей 10 не забивал, у меня телефон был красный от звонков, что он закончился. Серии бывают разные. Сам же «Спартак» — нестабильная команда.

Думаю, уйти может Абена . Его вообще Станкович по-дружески взял, потому что он у него в «Ференцвароше» был. Но в «Спартаке» он выпадает.

Мангаш тоже в команде погоду не делает . Отряд не заметит потери бойцов», — сказал футбольный агент.