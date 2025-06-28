«Аль-Наср» пытается перехватить Жерсона у «Зенита». Саудовцы готовы платить хавбеку еще больше, чем российский клуб

Жерсон может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии вместо «Зенита».

Ранее сообщалось , что российский клуб выплатит «Фламенго» 25 миллионов евро отступных за футболиста.

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев говорил , что «предпосылки для трансфера есть».

Однако, по информации Globo, подписать бразильского полузащитника также попытается «Аль-Наср ».

Отмечается, что на переходе настаивает тренер Жорже Жезуш , который близок к назначению в команду, за которую выступает Криштиану Роналду.

Саудовский клуб начал контактировать с Жерсоном неделю назад и предлагает ему зарплату, которая превышает предложение «Зенита ».

Добавляется, что петербуржцы в своем предложении повысили бы Жерсону зарплату в три раза по сравнению с окладом хавбека во «Фламенго ».