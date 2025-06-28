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«Аль-Наср» пытается перехватить Жерсона у «Зенита». Саудовцы готовы платить хавбеку еще больше, чем российский клуб

Жерсон может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии вместо «Зенита».

Ранее сообщалось, что российский клуб выплатит «Фламенго» 25 миллионов евро отступных за футболиста.

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев говорил, что «предпосылки для трансфера есть».

Однако, по информации Globo, подписать бразильского полузащитника также попытается «Аль-Наср».

Отмечается, что на переходе настаивает тренер Жорже Жезуш, который близок к назначению в команду, за которую выступает Криштиану Роналду.

Саудовский клуб начал контактировать с Жерсоном неделю назад и предлагает ему зарплату, которая превышает предложение «Зенита».

Добавляется, что петербуржцы в своем предложении повысили бы Жерсону зарплату в три раза по сравнению с окладом хавбека во «Фламенго».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
logoФламенго
logoЗенит
logoЖерсон Сантос
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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logoЖорже Жезуш
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