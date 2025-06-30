Дзюба о лучших игроках сезона РПЛ: «Агкацев – 1-й, Сперцян – 2-й, Кордоба – 3-й. Заслуженно, больше некого выделить»

Артем Дзюба назвал трех лучших футболистов прошедшего сезона Мир РПЛ.

«Первый – Агкацев, второй – Сперцян, третий – Кордоба. Заслуженно, больше некого выделить», – заявил нападающий «Акрона ».

Ранее РПЛ признала нападающего «Краснодара » Джона Кордобу лучшим футболистом минувшего розыгрыша чемпионата. Голкипер «быков» Станислав Агкацев стал лучшим вратарем турнира, а капитан краснодарцев Эдуард Сперцян в третий раз подряд был назван лучшим полузащитником.

«Неправильно, что никак не оценили Дзюбу по итогам сезона. Младшее поколение видит в нем человека, к успехам которого стремится. Такие люди делают государство сильнее». Тедеев об Артеме