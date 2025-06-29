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Вольтемаде с 6 голами стал лучшим бомбардиром Евро U21. На форварда Германии и «Штутгарта» претендует «Бавария»

Ник Вольтемаде стал лучшим бомбардиром молодежного Евро-2025.

Нападающий сборной Германии и «Штутгарта» забил 6 голов в турнире.

Второе место в споре бомбардиров с 5 мячами занял хавбек сборной Англии Харви Эллиотт, третье – форвард Бундестим Нельсон Вайпер, на счету которого 4 гола.

«Штутгарт» хочет 100 млн евро за Вольтемаде. «Бавария» оценивала форварда в 50 млн (Kicker)

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoНик Вольтемаде
logoсборная Германии U-21
logoсборная Англии U-21
logoХарви Эллиотт
logoЕвро U-21 2025
logoНельсон Вайпер
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