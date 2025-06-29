Вольтемаде с 6 голами стал лучшим бомбардиром Евро U21. На форварда Германии и «Штутгарта» претендует «Бавария»
Ник Вольтемаде стал лучшим бомбардиром молодежного Евро-2025.
Нападающий сборной Германии и «Штутгарта» забил 6 голов в турнире.
Второе место в споре бомбардиров с 5 мячами занял хавбек сборной Англии Харви Эллиотт, третье – форвард Бундестим Нельсон Вайпер, на счету которого 4 гола.
«Штутгарт» хочет 100 млн евро за Вольтемаде. «Бавария» оценивала форварда в 50 млн (Kicker)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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