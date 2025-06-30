Месси обменялся футболками с Хакими и Дембеле и пообщался с Энрике после матча с «ПСЖ» на клубном ЧМ
Лионель Месси обменялся футболками с Усманом Дембеле.
«Интер Майами» уступил «ПСЖ» в матче 1/8 финала КЧМ со счетом 0:4 и покинул турнир.
После матча Месси обнялся с Витиньей, с которым у него в 2023 году якобы произошел конфликт, а также пообщался с Джанлуиджи Доннаруммой и Преснелем Кимпембе.
Аргентинец обменялся футболками на поле с Ашрафом Хакими. Уже внутри стадиона Лионель обменялся майками с бывшим партнером по «Барсе» Усманом Дембеле, ныне выступающим за «ПСЖ».
Месси также встретился с Луисом Энрике в подтрибунном помещении стадиона, игрок тепло поприветствовал тренера, с которым работал в «Барселоне».
Фото: скриншоты трансляции, инстаграм Усмана Дембеле
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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