Месси обменялся футболками с Хакими и Дембеле и пообщался с Энрике после матча с «ПСЖ» на клубном ЧМ

Лионель Месси обменялся футболками с Усманом Дембеле.

«Интер Майами » уступил «ПСЖ» в матче 1/8 финала КЧМ со счетом 0:4 и покинул турнир.

После матча Месси обнялся с Витиньей, с которым у него в 2023 году якобы произошел конфликт, а также пообщался с Джанлуиджи Доннаруммой и Преснелем Кимпембе .

Аргентинец обменялся футболками на поле с Ашрафом Хакими . Уже внутри стадиона Лионель обменялся майками с бывшим партнером по «Барсе» Усманом Дембеле, ныне выступающим за «ПСЖ».

Месси также встретился с Луисом Энрике в подтрибунном помещении стадиона, игрок тепло поприветствовал тренера, с которым работал в «Барселоне».

Фото: скриншоты трансляции, инстаграм Усмана Дембеле