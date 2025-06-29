Месси получил 3 из 10 за матч с «ПСЖ» от L’Équipe. Лучшие оценки у Витиньи и Невеша – 8

Игру Лионеля Месси против «ПСЖ» оценили на 3 балла из 10.

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Интер Майами » уступил чемпионам Франции со счетом 0:4.

Луис Суарес и Серджи Бускетс , как и аргентинец, получили 3 балла от французского L’Équipe. Игра Жорди Альбы оценена на два балла, работа главного тренера «Майами» Хавьера Маскерано – на четыре.

Лучшими игроками у «Интера» признаны Теласко Сеговия, Федерико Редондо, Тадео Альенде и Оскар Устари – у всех оценка «четыре».

У «ПСЖ» наивысший балл получили Витинья и Жоау Невеш – 8, у Хвичи Кварацхелии – 6. Луис Энрике заработал 7 баллов.