Месси получил 3 из 10 за матч с «ПСЖ» от L’Équipe. Лучшие оценки у Витиньи и Невеша – 8
Игру Лионеля Месси против «ПСЖ» оценили на 3 балла из 10.
В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Интер Майами» уступил чемпионам Франции со счетом 0:4.
Луис Суарес и Серджи Бускетс, как и аргентинец, получили 3 балла от французского L’Équipe. Игра Жорди Альбы оценена на два балла, работа главного тренера «Майами» Хавьера Маскерано – на четыре.
Лучшими игроками у «Интера» признаны Теласко Сеговия, Федерико Редондо, Тадео Альенде и Оскар Устари – у всех оценка «четыре».
У «ПСЖ» наивысший балл получили Витинья и Жоау Невеш – 8, у Хвичи Кварацхелии – 6. Луис Энрике заработал 7 баллов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
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