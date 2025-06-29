22

Месси получил 3 из 10 за матч с «ПСЖ» от L’Équipe. Лучшие оценки у Витиньи и Невеша – 8

Игру Лионеля Месси против «ПСЖ» оценили на 3 балла из 10.

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Интер Майами» уступил чемпионам Франции со счетом 0:4. 

Луис Суарес и Серджи Бускетс, как и аргентинец, получили 3 балла от французского L’Équipe. Игра Жорди Альбы оценена на два балла, работа главного тренера «Майами» Хавьера Маскерано – на четыре.

Лучшими игроками у «Интера» признаны Теласко Сеговия, Федерико Редондо, Тадео Альенде и Оскар Устари – у всех оценка «четыре».

У «ПСЖ» наивысший балл получили Витинья и Жоау Невеш – 8, у Хвичи Кварацхелии – 6. Луис Энрике заработал 7 баллов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
logoИнтер Майами
logoХвича Кварацхелия
logoМЛС
logoТеласко Сеговия
logoЖоау Невеш
logoТадео Альенде
logoХавьер Маскерано
logoФедерико Редондо
logoчемпионат мира среди клубов
logoВитинья
logoЖорди Альба
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
logoОскар Устари
logoПСЖ
logoЛуис Суарес
logoСерджи Бускетс
рейтинги
logoЛионель Месси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавьер Маскерано: «Месси провел отличный матч. Тренировать его – это честь. Но против такого «ПСЖ» даже Лео сложно»
2047 минут назад
Ямаль – лучший игрок мира по версии GiveMeSport. Дембеле – 2-й, Мбаппе – 4-й, Винисиус – 8-й, Месси – 11-й, Холанд – 14-й, Хвича – 24-й
88сегодня, 19:27
У Месси 1 гол в 4 матчах на клубном ЧМ. Перед турниром аргентинец входил в топ-10 фаворитов на лучшего бомбардира и MVP
4сегодня, 19:24
Энрике про 4:0 с «Интер Майами»: «Я доволен, «ПСЖ» почти идеально начал матч. Мы контролировали игру, создавали много моментов»
1сегодня, 19:10
Главные новости
Профсоюз французских игроков про клубный ЧМ: «Находясь в башне из слоновой кости, Инфантино не заботится о футболистах. Он пренебрегает их здоровьем ради лишних долларов»
312 минут назад
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «ПСЖ» забил 4 гола «Интер Майами» Месси, «Бавария» играет с «Фламенго»
104936 минут назадLive
Кто из английских звезд болеет за «Манчестер Сити»? И еще 47 вопросов про футбол
37 минут назадСпецпроект
Хавьер Маскерано: «Месси провел отличный матч. Тренировать его – это честь. Но против такого «ПСЖ» даже Лео сложно»
2047 минут назад
Семак о трансферах «Зенита»: «Пока новичков нет. По Жерсону информации нет. Хорошо было бы подписать Даку, но не получилось, к сожалению»
17сегодня, 19:35
Ямаль – лучший игрок мира по версии GiveMeSport. Дембеле – 2-й, Мбаппе – 4-й, Винисиус – 8-й, Месси – 11-й, Холанд – 14-й, Хвича – 24-й
88сегодня, 19:27
Сутормин переходит в «Крылья Советов». Контракт – до 2026-го, зарплата – 3 млн рублей в месяц (Иван Карпов)
27сегодня, 19:04
Кристенсен отказывается уходить из «Барселоны». «Аль-Наср» сделал защитнику выгодное предложение, но датчанин хочет бороться за место в составе «блауграны»
20сегодня, 18:58
Силкин о словах Радимова про Бителло: «Пусть посмотрит, сколько у них в «Зените» клоунов. Смешно слышать оценки поведения от того, кто постоянно попадает в скандалы на поле и вне его»
38сегодня, 18:38
Диас и его окружение считают, что «Ливерпуль» нарушил обещание о трансфере (Пипе Сьерра)
37сегодня, 18:35
Ко всем новостям
Последние новости
У Кейна 40 голов в 50 матчах за «Баварию» в сезоне. Форвард забил «Фламенго» в 1/8 финала КЧМ
1 минуту назад
«Фламенго» – «Бавария». 1:2 – Жерсон отыграл один мяч. Онлайн-трансляция
143 минуты назадLive
«Севилья» объявила об уходе Сауля и Самби-Локонга. Игроки вернутся в «Атлетико» и «Арсенал» после аренды
9 минут назад
Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала. Канада против Гватемалы, США встретятся с Коста-Рикой
337 минут назадLive
«Атлетико» сделал запрос по Лукке. «Наполи» остается главным претендентом на лучшего бомбардира «Удинезе» (Sport Mediaset)
38 минут назад
«Русские и сербы – братья навсегда!», «Косово! Сербия!» Фанаты «Зенита» устроили перекличку на стадионе во время матча с «Црвеной Звездой»
543 минуты назад
Инс задержан за вождение в нетрезвом виде после столкновения его Range Rover с разделительным барьером. Экс-хавбека «МЮ» выпустили под залог
153 минуты назад
Александр Соболев: «Я полностью освоился в «Зените», адаптация завершена. Это было видно и в конце сезона, наверное, хотя я там и не забивал много»
10сегодня, 19:18
Энрике про 4:0 с «Интер Майами»: «Я доволен, «ПСЖ» почти идеально начал матч. Мы контролировали игру, создавали много моментов»
1сегодня, 19:10
Тренер «Торпедо» Кононов об 1:3: «Спартак» – лакмусовая бумажка РПЛ, команда из первой пятерки. Прошедшим спаррингом мы удовлетворены»
3сегодня, 18:51