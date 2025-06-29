Хавьер Маскерано: «Месси провел отличный матч. Тренировать его – это честь. Но против такого «ПСЖ» даже Лео сложно»
Хавьер Маскерано доволен игрой Лионеля Месси против «ПСЖ» (0:4).
«Я считаю, что Лео провел отличный матч, несмотря на ограниченные возможности, которые у нас были. Во втором тайме мы больше играли на контратаках.
Я думаю, что сегодня, когда ему 38 лет, тренировать его – это честь. Но против «ПСЖ», команды такого уровня, даже Месси сложно», – сказал главный тренер «Интер Майами».
У Месси 1 гол в 4 матчах на клубном ЧМ – «Порту» со штрафного
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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