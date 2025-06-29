Дембеле о встрече с Месси: «Здорово снова увидеться с величайшим в истории»
Усман Дембеле пообщался с Лионелем Месси после игры «ПСЖ» с «Интер Майами» (4:0).
«Как здорово снова видеть тебя, Лионель Месси, величайший в истории.
Надеюсь, ты продолжишь творить историю с «Интер Майами», как на этом клубном чемпионате мира!» – написал французский вингер и опубликовал фотографию с аргентинским форвардом.
Фото: инстаграм Усмана Дембеле
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Усмана Дембеле
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