Дембеле о встрече с Месси: «Здорово снова увидеться с величайшим в истории»

Усман Дембеле пообщался с Лионелем Месси после игры «ПСЖ» с «Интер Майами» (4:0).

«Как здорово снова видеть тебя, Лионель Месси , величайший в истории.

Надеюсь, ты продолжишь творить историю с «Интер Майами», как на этом клубном чемпионате мира!» – написал французский вингер и опубликовал фотографию с аргентинским форвардом.

Фото: инстаграм Усмана Дембеле