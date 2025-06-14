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Дембеле о профессионализме: «Раньше я играл в NBA 2K, смотрел телевизор. Теперь люблю ходить в тренировочный центр, восстанавливаться. В «Барсе» я многому научился»

Усман Дембеле заявил, что изменил отношение в подходе к профессионализму.

– Можно ли сказать, что вы добавили в профессионализме?

– Совершенно верно. Стал чуть более профессионалом. Поскольку я и был профессионалом, но сейчас еще прибавил в этом.

Теперь, даже в выходные, я люблю ходить в тренировочный центр, восстанавливаться и работать с физиотерапевтами.

Раньше я шел домой, играл в NBA 2K и немного смотрел телевизор. Я был моложе – это нормально.

Но со временем за это приходится платить, и я это заметил, особенно в «Барселоне». Я пришел туда молодым, играл за них с 20 до 26 лет и прошел через множество травм.

В «Барселоне» я многому научился – и это пошло мне на пользу. Теперь я знаю свое тело гораздо лучше, и в результате меньше травмируюсь.

Теперь я понимаю, когда все идет хорошо, когда нужно себя чуть придержать, и когда нужно настроиться на тренировку, – сказал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
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