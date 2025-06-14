Усман Дембеле: «Месси для меня величайший, уникальный. Он вдохновляет меня, горд, что имел возможность играть с ним»
Усман Дембеле высказался о величии Лионеля Месси и Майкла Джордана.
Форварда «ПСЖ» спросили о спортсменах, которые его вдохновляли.
«Я не видел игру Майкла Джордана, но посмотрел The Last Dance – это невероятно. Удивительно, что в те времена не было социальных сетей, а он все равно сумел оставить след в нескольких поколениях. То, что он сделал с «Буллс», – это фантастика.
Я вырос, наблюдая за игрой «Барселоны», так что, естественно, Лео Месси. Для меня он – величайший. Он вдохновляет меня – он уникален! Я очень счастлив и горд, что имел возможность играть с ним», – сказал Дембеле.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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