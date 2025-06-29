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  • Анатолий Тимощук: «Глушенкова выбило из комфортной зоны после травмы. Он поднял планку очень высоко, если держать такой уровень, можно претендовать на любой европейский гранд»
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Анатолий Тимощук: «Глушенкова выбило из комфортной зоны после травмы. Он поднял планку очень высоко, если держать такой уровень, можно претендовать на любой европейский гранд»

Анатолий Тимощук высказался о проблемах Максима Глушенкова в прошлом сезоне.

«Думаю, после первой травмы Макса просто выбило из его комфортной зоны. Был ряд матчей, когда он действовал не очень удачно. Но он сам поднял свою планку очень высоко. А если все время держать такой уровень – можно претендовать на попадание в состав любого европейского гранда.

Но Сергей Богданович всегда поддерживал Макса, почти во всех поединках, когда он был здоров, он появлялся в составе. Так что все зависит от него самого. Возможно, Глушенкову надо еще немного времени на адаптацию в новом клубе, потому что требования другие, уровень восприятия своих высказываний – другой, потому что ты в другой команде.

Надеюсь, Макс сделает выводы их всех ситуаций, которые были. Но надо понимать, что он такой, какой он есть. И с этим нужно работать, постараться что-то подкорректировать. Потому что нам всем важно, чтобы каждый игрок в «Зените» чувствовал себя комфортно и выдавал на поле все лучшие качества, которыми обладает.

Но чтобы играть и соответствовать уровню команды, надо максимально выкладываться на каждой тренировке и в каждом матче. Потому что мы хотим соответствовать самому высокому уровню», – сказал тренер «Зенита». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoМаксим Глушенков
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logoАнатолий Тимощук
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