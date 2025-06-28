Медведев о Семаке и Глушенкове: «Конфликтов не было и нет. Это попытки раскачать лодку»

Александр Медведев заявил об отсутствии конфликта Сергея Семака и Максима Глушенкова.

По ходу прошлого сезона появлялась информации о недопонимании между главного тренером «Зенита » и полузащитником команды.

– Конфликт у Семака с Глушенковым был или есть?

– Это попытки раскачать лодку. Никаких конфликтов не было и нет, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев .

В прошедшем сезоне хавбек забил 9 голов и сделал 2 передачи в 20 матчах Мир РПЛ . Его статистику можно изучить здесь .