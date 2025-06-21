Тимощук о заявлении «Зенита» после чемпионства «Краснодара»: «Мы будем жить по-новому? Раз заявили, будем соответствовать. Сделаем все возможное, чтобы вернуть титул домой»

Анатолий Тимощук прокомментировал заявление «Зенита» после чемпионства «Краснодара».

По итогам сезона-2024/25 петербургский клуб занял второе место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 66 очков. Титул завоевал «Краснодар».

«К сожалению, так сложилось. Мы расстроены. Стояли высокие задачи, мы понимали, что нужно исправлять ситуацию. Остается тренерский штаб, сохранили почти всех футболистов. Будем делать все возможное, чтобы вернуть чемпионство домой, в Санкт-Петербург.

Мы будем жить по-новому? Посмотрим, что это значит. Раз заявили, будем соответствовать», – сказал тренер «Зенита».

Странность дня: так «Зенит» поздравил «Краснодар» с чемпионством. Это что?