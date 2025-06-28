Клопп не хочет тренировать в ближайшее время: «Мне нравилась эта работа, но я не был зависим от нее, ни по чему не скучаю. Время в «Ливерпуле» было замечательным, но оно закончилось»
Юрген Клопп не хочет возвращаться к тренерской работе в ближайшее время.
«Недавно кое-кто сказал мне: «Ты, наверное, скоро снова будешь сидеть на тренерской скамье». Мое внутреннее чутье подсказывает мне: нет», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» в интервью Welt.
«Время в «Ливерпуле» было замечательным, но оно закончилось. У меня остался яркий букет воспоминаний, и 99 процентов из них прекрасны.
Я ни по чему не скучаю. Мне нравилось быть тренером, но я никогда не был зависим от этого», – добавил немецкий специалист.
В данный момент Клопп, также тренировавший «Майнц» и «Боруссию» Дортмунд, занимает пост главы футбольного направления в компании Red Bull.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: t-online
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