Клопп о 100 млн фунтов за Виртца: «Безумная сумма, но игрок выдающийся. Помню, я сказал, что уйду, если мы заплатим 100 млн за футболиста. Но мир меняется, таков нынче рынок»
Юрген Клопп считает безумной цену за Флориана Виртца.
Англичане купили полузащитника «Байера» за 100+16 млн фунтов.
«Без сомнений, это безумная сумма, и любой игрок «Ливерпуля» осознает это, если в течение двух или трех матчей дела пойдут плохо.
Все согласны, что речь идет о выдающемся футболисте. Помню, я как-то сказал, что уйду, если мы заплатим 100 миллионов евро за игрока. Но мир меняется. Таков нынче рынок.
Он выдающийся игрок, который может привнести в любой клуб нечто особенное. Останется только узнать, сделает ли он действующих чемпионов Англии еще сильнее», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» в интервью Welt.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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