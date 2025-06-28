Клопп о 100 млн фунтов за Виртца: «Безумная сумма, но игрок выдающийся. Помню, я сказал, что уйду, если мы заплатим 100 млн за футболиста. Но мир меняется, таков нынче рынок»

Юрген Клопп считает безумной цену за Флориана Виртца.

Англичане купили полузащитника «Байера» за 100+16 млн фунтов.

«Без сомнений, это безумная сумма, и любой игрок «Ливерпуля» осознает это, если в течение двух или трех матчей дела пойдут плохо.

Все согласны, что речь идет о выдающемся футболисте. Помню, я как-то сказал, что уйду, если мы заплатим 100 миллионов евро за игрока. Но мир меняется. Таков нынче рынок.

Он выдающийся игрок, который может привнести в любой клуб нечто особенное. Останется только узнать, сделает ли он действующих чемпионов Англии еще сильнее», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля » в интервью Welt.