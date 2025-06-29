Аршавин о селекции «Зенита»: «Если Вендел уйдет, нужно приобрести двух футболистов в центр поля. По идее, нужен центрфорвард»
Андрей Аршавин высказался о селекции «Зенита» в межсезонье.
«Если Вендел уйдет, а я думаю, что он уйдет, «Зениту» нужно приобрести двух футболистов в центр поля, по идее, нужен центральный нападающий. Никаких новостей нет», — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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