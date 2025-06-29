Аршавин о селекции «Зенита»: «Если Вендел уйдет, нужно приобрести двух футболистов в центр поля. По идее, нужен центрфорвард»

Андрей Аршавин высказался о селекции «Зенита» в межсезонье.

«Если Вендел уйдет, а я думаю, что он уйдет, «Зениту» нужно приобрести двух футболистов в центр поля, по идее, нужен центральный нападающий. Никаких новостей нет», — сказал заместитель председателя правления «Зенита » по спортивному развитию.