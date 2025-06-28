«Зенит» хочет отдать Кирша в аренду «Черноморцу» (Metaratings)

«Зенит» отдаст Илью Кирша в «Черноморец» на правах аренды.

Как стало известно Metaratings.ru, 20-летний центральный защитник петербуржцев в ближайшее время должен прибыть в расположение новороссийского клуба.

Прошлый сезон Криш провел в махачкалинском «Динамо » на правах аренды, за который сыграл 7 матчей в рамках РПЛ и FONBET Кубка России, не отметившись результативными действиями.

«Черноморец » занял третье место в Мелбет Первой лиге в прошлом сезоне, однако не смог пройти лицензирование и не был допущен до стыковых матчей за участие в Мир РПЛ .